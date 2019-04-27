شكرا لقرائتكم الشحات يهاجم لاسارتي بسبب "غضب الجمهور الأهلاوي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حسين الشحات لاعب الأهلي تعامل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق معه خلال الفترة الماضية، حيث لم يتم توظفيه بشكل جيد داخل الملعب.

ويرى الشحات أن لاسارتي لم يُحسن التعامل معه بشكل جيد منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادماً من العين الإماراتي مقبل 90 مليون جنيه تقريباً.

وأتهم الشحات المدير الفني بعدم استغلال قدراته الفنية في الملعب بشكل جيد وذهب اللاعب في حديثه مع مقربين له بالفريق إلى أنه يمتلك القدرات الفنية العالية التى جعلته واحداً من نجوم نادي العين الأماراتي خلال لعبه معه وظهر بشكل جيد في مونديال الأندية الأخير بالأمارات.

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وشدد الشحات على أن الجهاز الفني لم يستفد بشكل جيد منه حتى الآن وهو ما جعله يظهر بشكل سيئ في الفترات القليلة التى شارك فيها مع الفريق بل وجعل الجمهور الأهلاوي يوجه له انتقادات بتراجع المستوى.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي سبق وقام بتغريم حسين الشحات مالياً بسبب إعتراضه غير اللائق على تبديله في مباراة الأتحاد السكندري بالدوري التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.