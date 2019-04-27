شكرا لقرائتكم عرين الأحمر فى أمان.. الأهلى يقرر عدم التعاقد مع حراس مرمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، عدم التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لما تم طلبه من عدلى القيعي مستشار المجلس فى ملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن الفريق بصدد إبرام عددة صفقات فى الميركاتو الصيفي القادم فى مراكز ليس من بينها مركز حراسة المرمى، فى ظل وجود ثلاثة حراس على مستوى عالى وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلي لطفي.

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وقال المصدر، إن هناك حالة اطمئنان كبيرة على مستوى حراسة المرمى فالشناوى يقدم مستويات متميز واكرامى عاد من الإصابة وظهر بشكل جيد فى التدريبات، كما أبلى على لطفي بلاءاً حسناً بعد حصوله على الفرصة اثناء غياب الشناوى وإكرامى.