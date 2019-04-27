شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلى المعاون يبدأ عمله بتحفيز لاعبى الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الجهاز الفنى المعاون الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مع اللاعبين ، لإعادة الثقة لديهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد. وتطرق الاجتماع لإزالة الضغوط من على اللاعبين مع وضع حلول سريع لما عانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة. Advertisements يشار إلى أن الإسماعيلى يستعد لخوض مواجهة أمام حرس الحدود يوم الثلاثاء القادم لحساب الأسبوع الــ31 بمسابقة الدورى المحلى. الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد عين جهاز معاون جديد ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا بجانب صبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

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