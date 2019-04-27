شكرا لقرائتكم جلسات نفسية متواصلة للاعبى الإسماعيلى للخروج من كبوتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى المعاون الجديد للإسماعيلى على عقد جلسات نفسية متواصلة مع اللاعبين ، تحضيرا للفترة المقبلة.
يأتى ذلك من أجل إزالة آثار النتائج السلبية التى وقع فيها الفريق مؤخرا وإخراج اللاعبين من حالة الحزن التى تنتابهم بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري
ويستعد الإسماعيلى لملاقاة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى ،لحساب الجولة الــ31 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وقرر مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين صبرى المنياوى مدير للكرة بجانب محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وذلك بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون.
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