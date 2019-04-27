شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن توقيع عقوبة جديدة على لاعبيه بعد أحداث بيراميدز..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقوبة جديدة على اللاعبين بعد الأحداث التالية لمباراة بيراميدز التى جمعت الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف سجله على جبر.

وتضمنت العقوبة الجديدة تنص توقيع غرامة مالية على أي لاعب يقوم بالاعتراض على حكم المباراة بعد نهاية أحداث اللقاء بعدما توجه معظم لاعبى الفريق للاعتراض على حكم مباراة بيراميدز بعد نهاية اللقاء.

وشدد مرتضى منصور للاعبى الزمالك على إنهم قد يتعرضون للحصول على إنذارات نتيجة الاعتراض على الحكام بعد نهاية أي لقاء دون أية استفادة وستكلف تلك الإنذارات الفريق فقدان جهودهم لذلك شدد إنه ممنوع بشكل نهائى على أي لاعب الاعتراض على أي حكم بعد نهاية المباراة.