شكرا لقرائتكم خبر عن "بوطيب" يُخطر جروس بجاهزيته لمواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الدولى المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، السويسرى جروس المدير الفنى للفريق، بجاهزيته للتواجد مع الفريق أمام النجم الساحلى بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن لقاء بيراميدز الأخير بالدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يحسم السويسرى كريستيان جروس، مدى إمكانية ضم بوطيب لمواجهة النجم الساحلى وفقا لمستواه الفنى والبدنى ومدى جاهزيته من خلال مشاركته فى المران الأخير المقرر له اليوم من عدمه.

وكان بوطيب قد أدى بالأمس تدريبات تأهيلية فى صالة جيمانزيوم من أجل تجهيزه لمواجه النجم، على أن يتم حسمه موقفه اليوم استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان غدا الأحد فى التاسعة مساء على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.