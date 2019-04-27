شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التعاقد مع حارس جديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلى على عدم التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لما تم طلبه من عدلى القيعي مستشار المجلس فى ملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الفريق بصدد إبرام عددة صفقات فى الميركاتو الصيفي القادم فى عدده مراكز ليس من بينها مركز حراسة المرمى، فى ظل وجود ثلاثة حراس على مستوى عالى وهم محمد الشناوى وشريف اكرامى وعلي لطفي.

وأضاف المصدر أن هناك حالة اطمئنان كبيرة على مستوى حراسة المرمى فالشناوى يقدم مستويات متميز واكرامى عاد من الإصابة وظهر بشكل جيد فى التدريبات، كما أبلى على لطفي بلاءاً حسناً بعد حصوله على الفرصة اثناء غياب الشناوى وإكرامى.