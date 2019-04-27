"قصة صور" ياسر إبراهيم .. صخرة الدفاع الأهلاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد الأخر تزداد ثقة جماهير الأهلى فى الوافد الجديد لصفوف القلعة الحمراء فى الشتاء الماضى من صفوف سموحة ياسر إبراهيم الذى نجح فى المباريات الأخيرة للمارد الأحمر أن يعيد الهدوء والثقل لخط دفاع حامل لقب الدوري المصرى . يتميز ياسر إبراهيم بعدة مميزات جيدة يحتاج إليها اي مدير فني مثل السرعة والقوة الجسدية والطول والدقة فى تنفيذ الضربات الثانية وضربات الرأس. يمتلك ياسر إبراهيم من الخبرة الكثير وحيث انه من ناشئ نادي الزمالك ولعب مع الفريق الأول قبل رحيله الى سموحة كم تم تدريجه فى صفوف منتخب مصر للناشئين ولعب معهم العديد من المباريات. Advertisements

نجم الاهلى مع ابنه

ياسر ابراهيم فى صلاة العيد مع العائلة

ياسر ابراهيم مع زوجته وابنه

عائلة ياسر ابراهيم

ياسر ابراهيم مع ست الحبايب

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