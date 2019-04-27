شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يرحب بالعودة للأهلى ويرفض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلى السابق وسانتا كلارا البرتغالى الحالى، أنه لا يوجد عروض رسمية من النادى الأهلى، مؤكدا أنه لا يمانع فى العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى، مشددا على عدم لعبه لنادى الزمالك.

وقال إيفونا ردا على أسئلة متابعيه عبر تويتر، إذا كان هناك نية للعودة: "نعم إذا كان لدى عرض من الأهلى سوف أعود"، مؤكدا أن جميع لاعبى الفريق هم عائلته وأخواته وأصدقائه، وأنه مازال يشاهد بعض مباريات الفريق.

وكشف إيفونا أنه لن يلعب فى صفوف الغريم التقليدى للأهلى وهو نادى الزمالك، حيث سأله أحد المتابعين: "هل ستلعب لصالح الزمالك فى يوم من الأيام"، ليرد الدبابة الجابونية: "لا لا.. آسف".

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ايفونا

كان إيفونا قد انضم لصفوف النادى الأهلى عام 2015، قادما من فريق الوداد المغربى، وخاض موسما وحيدا بالقميص الأحمر تألق خلاله مسجلا 15 هدفا، قبل أن يرحل إلى تيانجين تيدا الصينى فى الموسم التالى، وأنهى المهاجم الجابونى آخر 6 أشهر من الموسم الماضى معارا ضمن صفوف فريق كونيا سبور التركى، قبل الانتقال إلى سانتا كلارا البرتغالى.