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شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الدوري 2 يونيو بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 2 يونيو المقبل رسمياً من أجل استعداد المنتخب الأول للإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
جاء قرار المسابقات بالتراجع عن إيقاف المسابقة يوم 3 يونيو تحسباً لإستدعاء أى من اللاعبين الأجانب المحترفين بالدورى المصري لمنتخبات بلادهم خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستكون يوم 3 حتى 11 يونيو إلى جانب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض معسكر خارجي ومن المرجح أن يتم السفر يوم 3 يونيو وهو ما دفع مسابقات الجبلاية لإيقاف الدورى يوم 2 يونيو على أن يتم استئناف باقي المباريات عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 فى شهر يوليو.
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