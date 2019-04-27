مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب رامى عبد الحميد يشهد اليوم السبت 27 - 4 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة برشلونة ضد ليفانتى فى الدورى الإسبانى. مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة الاتحاد x النصر – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة KSA SPORT مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات...

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