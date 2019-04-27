جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز للمرة الثانية

وجهت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني رسالة حادة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز خلال مباراة الفريق الخميس أمام خيتافي ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أنها المرة الثانية التي يبدي فيها أنصار ريال مدريد استيائهم من رئيس نادي لوس بلانكوس أثناء المباريات في أقل من أسبوعين.

ودعت جماهير الملكي بيريز للاستقالة من منصبه عن طريق رفع لافتات من المدرجات خلال لقاء خيتافي على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز” ، إذ قامت برفع لافتة كتب عليها: “فلورنتينو بيريز ارحل الآن”، ليتحرك أمن الملعب إلى مدرجات الجماهير لإزالة اللافتة.

وسبق لجماهير بطل أوروبا 13 مرة مهاجمة بيريز ومطالبته بالاستقالة خلال مواجهة ليغانيس من هذا الشهر.

يذكر أن ريال مدريد تعادل بدون أهداف مع خيتافي، ليستمر في المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة و6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.