نيمار يكشف أسرارا جديدة حول رحيله عن برشلونة

تحدث نجم الكرة البرازيلية نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان عن رحيله عن برشلونة وانضمامه لصفوف النادي الفرنسي.

وقال نيمار في مقابلة مع قناة (فوكس سبورتس) التلفزيونية: “كنت أبحث عن تحد جديد وصعوبات مميزة، أنا أحب نادي برشلونة حتى اليوم، أتحدث مع زملائي السابقين، ولكنني شعرت آنذاك أن لحظة البحث عن شيء جديد قد حانت”.

واعترف نيمار أنه شعر باستياء كبير من الانتقادات التي وجهت إليه خلال فترة تعافيه من الإصابة، وقال: “لقد كان أمرا مبالغا فيه، أكثر شيء يؤلمني هو رؤية لاعبين حاليين وسابقين يقومون بانتقادي رغم أنهم كانوا أسوأ مني”.

وردا على سؤال حول رأيه عن اشتهاره بتعمد المبالغة في ادعاء الإصابة خلال المباريات، أجاب نيمار قائلا: “لقد تعرضت للإصابة وأنا أحاول أن أظل واقفا، لقد انتقدوني لأنني لم أسقط، الانتقادات كان مبالغا فيها”.

وكشف نيمار خلال المقابلة عن هوية اللاعب الذي يفضل اللعب بجانبه في الهجوم، حيث اختار البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، وأضاف نيمار قائلا: “أعتقد أن هازارد لاعب مختلف ولديه أسلوب مشابه لأسلوبي”.