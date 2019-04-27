هل سيحتفل سواريز إذا سجل في شباك ليفربول فريقه السابق ؟

تحدث الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن لقاء القمة الذي سيخوضه ضد فريقه السابق ليفربول في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تصريحات سواريز في مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حيث سئل عما إذا كان يخطط للاحتفال في حال تمكن من التسجيل في مرمى نادي ليفربول.

وأجاب سواريز قائلا: “في الفترة التي تسبق المباراة، سيكون من الجيد أن أتحدث عن مدى امتناني الشديد لنادي ليفربول وشكره الجزيل على كل ما قدمه لي، ولكن عندما أتواجد على أرض الملعب، لن يكون هناك مقربون ولا أصدقاء أو حتى تذكر للحظات الجميلة، سأدافع عن ألوان برشلونة بكل فخر، وفي حال سجلت أهدافا فسأحتفل بكل تأكيد”.

وكان سواريز، البالغ من العمر 32 عاما، قد غادر “أنفيلد” متجها إلى برشلونة في العام 2014 مقابل 65 مليون جنيه (84 مليون دولار)، وأصبح يشكل شراكة فتاكة في فريقه الإسباني مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخلال وجوده مع ليفربول أحرز سواريز 69 هدفا خلال 110 مباريات مع الريدز في مختلف البطولات، واختير أفضل لاعب في البريميرليغ في موسم 2013-2014.