«جروس» يؤهل لاعبى الزمالك نفسياً قبل مواجهة النجم الساحلى غداً

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم السبت بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعداداً للقاء النجم الساحلى التونسى غداً باستاد الجيش ببرح العرب فى ذهاب دور نصف نهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يختار السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى ٢٢لاعباً بعد المران للسفر إلى الإسكندريه للمبيت فى أحد فنادق برج العرب استعداداً للقاء يتوقع أن يكونوا محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد لحراسة المرمى محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وبهاء مجدى وعبدالله جمعه وحمدى النقاز لخط الدفاع طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا لخط الوسط يوسف أوباما أحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفنى ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولى وعمر السعيد وخالد بوطيب لخط الهجوم

وحرص كريستيان جروس المدير الفنى على إعداد اللاعبين من الناحية النفسية بعد الإخفاق المحلى فى آخر مباراة بالخسارة إمام بيراميدز، وفقدان صدارة الدورى الممتاز، وشدد على أهمية التركيز فى مباراة النجم كون

الخصم ليس بالسهل وعليهم عدم الانشغال سوى باللقاء لتحقيق الفوز.

ودرس جروس الخصم جيدا من أجل معرفة نقاط القوة والضعف، وكلف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد فى جهازه الفنى بمتابعة مباراة النجم الأخيرة امام الهلال السودانى فى البطولة، وتقديم تقرير مفصل عن المنافس وأبرز اللاعبين من أجل إيقاف خطورة الفريق.

كما ركز جروس على معالجة سلبيات محمود حمدى «الونش» مدافع الفريق التى ظهرت فى المباريات الأخيرة، خاصة أن اللعب أمام النجم الساحلى يتطلب حذر شديد وعدم التهور كون فرق شمال إفريقيا تلعب على استفزاز الخصم، بجانب تعليمات أخرى لحمدى النقاز الظهير الأيمن التونسى للفريق بعدما رأى الجهاز الفنى تدخلاته الخاطئة فى المباريات الأخيرة واندفاعه الدائم فى الهجوم.

وطلب المدرب السويسرى من الجهاز الطبى محاولة سرعة تجهيز المغربى خالد بو طيب مهاجم الفريق من أجل

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لحاقه بالمباراة، حيث يعانى اللاعب من الإصابة فى الركبة، وحرص جروس على متابعة حالة اللاعب لحسم موقفه قبل المباراة خاصة أنه يعول عليه فى قيادة الهجوم الأبيض فى حالة تعافيه من الإصابة.

ويدرس الجهاز الفنى عودة محمود عبدالمنعم «كهربا» التشكيل الأساسى من جديد على حساب أحمد سيد «زيزو» من أجل الاستفادة بسرعة كهربا لمجاراة الدفاع التونسى.

فى الوقت الذى ينتقل فيه الفريق التونسى من القاهرة صباح اليوم إلى الإسكندرية حيث يؤدى مرانه الأخير بملعب الجيش ببرج العرب بعد أن تدرب فى اليومين الماضيين على ملعب بتروسبورت.

من ناحيه أخرى أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تحدث مع الجهات الأمنية، وقام بزيادة أعداد الجماهير إلى 30 ألف مشجع.

وتابع: «هذه آخر تجربة للجماهير ولا بد من التشجيع المثالى، وعدم الخروج عن النص بأى حال من الأحوال».

وكشف مرتضى منصور عن تحدثه مع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية».

وأكمل: «أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الإفريقية حالياً».