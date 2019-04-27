الليلة .. برشلونة يسعى لحسم لقب «الليجا» رسميا أمام ليفانتى

الساعة التاسعة مساءً، على ملعب «كامب نو» يخوض فريق برشلونة مباراة هامة امام فريق ليفانتى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدورى الإسبانى.

بات برشلونة قريبًا من الفوز بلقب الليجا رقم 26 فى تاريخه والثانى على التوالى، حيث يتصدر جدول الدورى بمفرده منذ بداية البطولة برصيد ٨٠ نقطة، مبتعدًا عن أتلتيكو مدريد الوصيف بفارق ٩ نقاط، حيث يملك الأخير ٧١ نقطة، ويحتاج البرسا للفوز فقط على ليفانتى من أجل التتويج رسميًا بلقب الدورى الإسبانى، كما فى حالة خسارة أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد، سيتوج برشلونة باللقب رسميًا قبل أن يلعب.

ويسعى برشلونة لحسم اللقب، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، من أجل التركيز بشكل أكبر على دورى الأبطال، الذى يطمح البرسا فى التتويج بها.

وفى نفس الجولة يلتقى أتلتيكو مدريد أمام نظيره بلد الوليد، الساعة الرابعة والربع، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ويسعى الأتلتى للفوز من أجل تعزيز المركز الثانى له، بعد صعوبة لحاق برشلونة الذى قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب.

كما يواجه أتلتيك بيلباو نظيره ألفيس، الساعة الواحدة ظهرًا، وسيلتا فيجو أمام نظيره ليجانيس الساعة السادسة والنصف.

كلام صورة

برشلونة يقترب من حسم اللقب الإسبانى

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.. وديربى لندنى بين توتنهام وويستهام فى «البوندزليجا»

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يشهد الدورى الإنجليزى، فى الواحدة والنصف ظهرً اليوم ديربى لندنيا بين توتنهام وويستهام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

وفى نفس الجولة، تقام 4 لقاءات فى الرابعة عصرًا، حيث يستضيف كريستال بلاس فريق إيفرتون وفولهام أمام كارديف سيتى، وساوثهمابتون

أمام بورنموث، وواتفورد أمام ولفرهامبتون، وتختتم المباريات فى السادسة والنصف مساء بلقاء نيوكاسل أمام برايتون.

وميلان يسعى لتأمين مشاركته فى دورى الأبطال أمام يوفنتوس فى «الكالتشيو»

مباراة قوية ومثيرة يشهدها الدورى الايطالى فى الثامنة والنصف مساء اليوم بين إنتر ميلان ويوفنتوس، على ملعب «جوزيبى مياتزا»، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الكالتشيو.

وتوج يوفنتوس بلقب الاسكوديتو رسميًا، فى الجولة الماضية، عقب فوزه على فيورنتينا (2-1)، ووصوله إلى النقطة 87، فى حين يحتل النيراتزورى المركز الثالث، فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى، برصيد 61 نقطة، ويسعى بقوة لتأمين تأهله إلى دورى أبطال أوروبا.

وفى الدورى الألمانى، يلتقى بروسيا دورتموند الوصيف أمام شالكه، الساعة الثالثة والنصف، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من البوندزليجا.

ويسعى دورتموند لخطف الثلاث نقاط أمام شالكه من أجل مواصلة الضغط على بايرن ميونيخ المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وأكد لوسيان فافر مدرب أسود الفيستيفال غياب الثنائى دان أكسيل زاجادو ولوكاس بيشتشيك عن المباراة، بينما أشار إلى إمكانية الانتظار للغد، لمعرفة مدى جاهزية ماريوس وولف.