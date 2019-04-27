رياضة | براي وايت يعود لـwwe بشخصية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براي وايت يعود لـwwe بشخصية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما توقعنا سابقاً بعد طول فترة غياب "براي" عن العروض المتلفزة وظهوره النادر في العروض المحلية، شعرفريق الإبداع أن " وايت" بحاجة لتغيير حتي لا تسأم الجماهير منه مثلما حدث مع الآلة القتالية الحمراء "كاين" في آخر فتراته.

لذا سعي فريق الإبداع لعودة قوية بإضافة بعض التغييرات علي شخصيته بشكل يناسب حجم موهبة " براي" وخاصة قدراته علي الحديث وصنع سيناريوهات ضخمة تجذب الجماهير.

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وهذا ما حدث بالضبط في عرض الرو الأخير، فعاد "براي" بشخصية جديدة كليا وتقديمه لبرنامج “Firefly Fun House” الذي خصصه للأطفال ويبدوأنه سيصبح مضيف برنامج تلفزيوني للأطفال، وذكر كيف اعتاد أن يكون رجلاً سيئًا للغاية، لكنه عُوقب بوحشية بسبب أخطائه والجزء القديم منه قد مات.

وما زالت الجماهير تتكهن بعداوة "وايت" المستقبلية ستكون أمام من مصارعي عرض الرو الذي سيصبح جزءاً منه بعد انتهاء فترة التنقلات السنوية.