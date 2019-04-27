رياضة | إيقاف الكيني كيبتوم وحرمانه من المشاركة في ماراثون لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف الكيني كيبتوم وحرمانه من المشاركة في ماراثون لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت وحدة نزاهة ألعاب القوى، العداء الكيني أبراهام كيبتوم، حامل الرقم العالمي لسباق نصف الماراثون مؤقتًا لانتهاك جواز سفره البيولوجي.

وقال منظمو ماراثون لندن، إن الكيني كيبتوم غادر لندن، ولن يُشارك في السباق المقرر بعد غد الأحد.

وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى في بيان: "تؤكد وحدة نزاهة ألعاب القوى إيقاف عداء المسافات الطويلة أبراهام كيبتوم لانتهاك جواز سفره البيولوجي بموجب قواعد الاتحاد الدولي للقوى لمكافحة المنشطات".

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ويستخدم جواز السفر، اختبارات الدم للكشف عن احتمالات تعاطي المنشطات بدلاً من الاختبار للكشف عن مواد معينة.



وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى إن الايقاف المؤقت إجباري بموجب قواعد مكافحة المنشطات.

وقال هيو براشير مدير ماراثون لندن في بيان "لدينا سياسة لا تتسامح مطلقا مع تعاطي المنشطات. لندن ضمن سباقات الماراثون الكبرى في العالم وأعلننا مؤخرا عن برنامج شامل لاختبار المنشطات. هذا يثبت أن البرنامج يعمل بشكل سليم. سيتم اكتشاف المتلاعبين والغشاشين وليس هناك مكان لهم في سباق الماراثون".

وسجل كيبتوم، 29 عامًا، رقمه العالمي في سباق نصف ماراثون في مدينة بلنسية في إسبانيا العام الماضي بزمن بلغ 58 دقيقة و18 ثانية.

