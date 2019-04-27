رياضة | برشلونة في لقاء حسم اللقب أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في لقاء حسم اللقب أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ليفانتي في تمام الساعة 8.45 مساء، على استاد "الكامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.

ويتأهب برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني ويتطلع إلى أن تكون بمثابة انطلاقة نحو تحقيق ثلاثية هذا الموسم.

ربما يحسم لقب الدوري لصالح برشلونة قبل ساعات من مباراته أمام ليفانتي، وذلك في حالة هزيمة أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

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وقبل 4 جولات من نهاية المسابقة، يحتل برشلونة الصدارة بفارق 9 نقاط أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويحتاج برشلونة فقط إلى الحفاظ على فارق النقاط التاسع مع نهاية الجولة 35 ليحسم تتويجه باللقب، إذ يتفوق على أتلتيكو في نتائج المواجهات المباشرة بينهما.

وفي حالة فوز برشلونة على ليفانتي اليوم السبت، سيحسم بذلك تتويجه بالدوري الإسباني للمرة الثامنة خلال 11 عاماً، ويؤكد من جديد هيمنته على كرة القدم الإسبانية، علماً بأن غريمه ريال مدريد فرض تفوقه على الساحة الأوروبية بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

ومع استعداد برشلونة لمواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، يتوقع أن يتبع إرنستو فالفيردي، سياسة المداورة بين اللاعبين والتي بدأها خلال المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس الثلاثاء الماضي.

وكان برشلونة تغلب على ألافيس 2-0، ليضع قدماً على منصة التتويج بالدوري، رغم غياب النجم ليونيل ميسي وجوردي ألبا وكليمون لينغليت، وغيرهم من العناصر البارزة عن التشكيل الأساسي.