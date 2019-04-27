رياضة | قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8.30 مساء، على استاد "جوزيبي مياتزا" ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي.

كان إنتر ميلان يمني النفس بأن يدخل إلى مباراة اليوم السبت ضد غريمه يوفنتوس، وهو في موقع المنافس على اللقب، لكن هيمنة "السيدة العجوز" لم تترك أي مساحة لأي فريق، ما يجعل موقعة "جوسيبي مياتسا" في مواجهة كبرياء بين الخصمين اللدودين.

المباراة المرتقبة لن يكون لها أي تأثير على وضع الفريقين، فيوفنتوس حسم السبت الماضي لقبه الثامن توالياً قبل 5 جولات على ختام الموسم، وإنتر ضمن الى حد كبير مركزه الثالث ومشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، كونه يتقدم بفارق 7 نقاط عن كل من جاره ميلان الرابع، وأتالانتا الخامس.

Advertisements

وانتظر إنتر الموسم الماضي الجولة الأخيرة لحسم المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق المواجهتين المباشرتين مع لاتسيو، وذلك بفوزه على الأخير بالذات 3-2، بعدما حول تخلفه في الملعب الأولمبي 1-2 بهدفين، في الدقائق الـ12 الأخيرة للأرجنتيني ماورو إيكاردي، والأوروغوياني ماتياس فيسينو.

وتتويج يوفنتوس باللقب في الجولة السابقة بعد فوزه على فيورنتينا 2-1، جاء في أفضل وقت لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري، نظراً الى ما ينتظره من مبارياته صعبة في الأمتار الأخيرة من الموسم، لأنه سيواجه إنتر ثم جاره تورينو وغريمه الآخر روما، إضافة الى أتالانتا الذي ينافس حالياً على المشاركة في دوري الأبطال سمبدوريا.

أما بالنسبة لخصمه إنتر، فيبحث عن هدفين في الجولات الخمس الأخيرة، أهمهما ضمان مشاركته في دوري الأبطال، وثانيهما محاولة إزاحة نابولي عن الوصافة كونه يتخلف بفارق 6 نقاط عن الفريق الجنوبي الذي يستقبل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في الجولة قبل الأخيرة.