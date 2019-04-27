رياضة | الترجي يستضيف مازيمبي ويحلم بسيناريو دوري أبطال إفريقيا 2012

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يستضيف مازيمبي ويحلم بسيناريو دوري أبطال إفريقيا 2012 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره مازيمبي الكونغولي في الساعة السادسة مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولعب الترجي أمام مازيمبي 8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا وحقق الفوز فى 3 وخسر مثلها وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

آخر مواجهة بين الترجي ومازيمبي كانت فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا موسم 2012 وتعادل الفريقان سلبيًا فى مباراة الذهاب، قبل أن يحقق الترجى الفوز فى مباراة الإياب بهدف نظيف سجله محمد بن منصور.

وتحوم الشكوك حول غياب أنيس البدري ومحمد على اليعقوبي وحسين الربيع والنيجرى لوزوكا عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، بينما تأكد غياب الحارس رامى الجريدى عن مباراتى الذهاب والإياب للإصابة.

ويبحث مازيمبي عن اللقب الخامس لدوري أبطال إفريقيا من بوابة عبور الترجي التونسي بعد إقصاء سيمبا التنزاني في نصف النهائي.

رئيس الزمالك: إيهاب جلال فوت وباع مباراة الأهلي والمصري

اتهم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي بتفويت مباراته الماضية أمام الأهلي والتى انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن إيهاب جلال فوت مباراة الأهلي ووضح ذلك من خلال أداء المصري البورسعيدي.

وأضاف رئيس الزمالك: "واضح أن إيهاب جلال باع المباراة ولكن فى النهاية شئ لا يخصنا وأرفض ترديد نغمة ضياع الدوري من الزمالك".

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي

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هاجم رئيس مجلس إدارة الزمالك نادي الأهلي بسبب تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي قال إنه لا يجب تأجيل مباريات للقلعة البيضاء من أجل تكافؤ الفرص في الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أرفض تدخل محمد يوسف في شئون الزمالك فعندما تأجلت مباريات الأهلي لم يتحدث أحد منا عن الأمر وعندما أهان مذيع تونسي النادي الأهلي وأنا على الهاتف قمت بالرد فورًا".

وأضاف: "الأهلي خسر بخماسية وفضيحة أمام صن داونز ولم يتحدث أحد منا ولم نتدخل في أمر الفريق لذلك لا يجب أن يتحدثوا عن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي".

يوسف أوباما يحرج جروس

كشف رئيس نادي الزمالك عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق يرفض اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع خلال المباريات.

وأضاف رئيس الزمالك يسجل كل الجلسات التي يعقدها مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتفادي الأكاذيب التي حدثت في عهد جيسوالدو فيريرا المدرب السابق بعد رحيله والذي روج لها في وسائل الإعلام.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه يسجل كل جلساته مع جروس من أجل التاريخ لأنه فيريرا افترى على الزمالك بالبطل عندما رحل عن تدريب الفريق.

وقال رئيس الزمالك: "لا أتدخل في تشكيل الزاملك فجروس عنيد ولا يستمع لأي رأي سواء مجلس الإدارة أو الجهاز المعاون له.. يوسف أوباما أبلغ جروس أنه لا يلعب في مركزه وأنه يرفض اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه".

ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي "الأحد" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع.