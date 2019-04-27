رياضة | عين .. سيلفا قاهر مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. سيلفا قاهر مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر إيفرتون مفاجأة من العيار الثقيل وسحق ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة الأحد الماضي على ملعب جوديسون بارك ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاءت الأهداف من توقيع كلًا من ريتشارليسون في الدقيقة 13 وجيلفي سيجوردسون في الدقيقة 28 ولوكاس ديني في الدقيقة 56 وثيو والكوت في الدقيقة 64. ورفع إيفرتون رصيده بهذه النتيجة إلى 49 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام واتفورد أما مانشستر يونايتد فتراجعت حظوظه في احتلال مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز السادس.

في 31 مايو 2018، أعلن ايفرتون عن تعاقده مع البرتغالي ماركو سيلفا لقيادة الفريق فنيًا خلفا لسام الاردايس لمدة 3 مواسم.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي سيلفا نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدرب ..

ولد ماركو ألكسندر سارايفا دي سيلفا في 12 يوليو 1977 بمدينة لشبونة عاصمة البرتغال.

بدأ سيلفا مشواره كلاعب كرة في صفوف الناشئين بنادي كوفا دي بيدادي البرتغالي عام 1992 وهو في الخامسة عشر من عمره وظل معه لمدة موسمين وكان يلعب في مركز الظهير الأيمن. وفي 1995، إنتقل إلى بيلينينسش وصعد للفريق الأول بالنادي بعدها بموسم. في 1997، إنتقل سيلفا إلى أتلتيكو البرتغالي وخاض معه 6 مباريات فقط. في 1998، رحل سيلفا إلى تروفينسي الذي سجل له هدف وحيد في 65 مباراة خلال 3 مواسم. وفي أثناء مشواره مع تروفينسي، لعب سيلفا لكامبومايورينسي في موسم 1999/2000 على سبيل الإعارة. في 2001، لعب سيلفا لرايو آفي؛ وفي 2002، لعب لبراجا لمدة موسم خاض خلاله 28 مباراة وسجل هدف واحد. في 2003، رحل سيلفا إلى سالجيروس وخاض معه 22 مباراة في موسم واحد.

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في 2004، إنتقل سيلفا إلى أوديفيلاسالذي لعب له موسم واحد، خاض خلاله 34 مباراة. في 2005، رحل سيلفا إلى أشتوريل الذي شهد تألقه كلاعب، حيث سجل له هدفين في 121 في 6 مواسم، في 10 يونيو 2011 بعد اعتزاله، شغل سيلفا منصب مدير الكرة في أشتوريل وتم تعيينه مديرًا فنيًا للفريق بعدها بثلاثة أشهر.

قاد سيلفا 6 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-

- قاد سيلفا أشتوريل البرتغالي منذ 27 سبتمبر 2001 حتى 21 مايو 2014 في 116 مباراة، فاز في 54 مباراة وتعادل في 31 مباراة وخسر 31 مباراة. قاد سيلفا للتتويج ببطولة الدوري موسم 2011/2012.

- قاد سيلفا سبورتينج البرتغالي منذ 21 مايو 2014 حتى 4 يونيو 2015 في 53 مباراة، فاز في 31 مباراة وتعادل في 15 مباريات وخسر 7 مباريات. قاد سيلفا سبورتنج للتتويج ببطولة كأس البرتغال موسم 2014/2015.

- قاد سيلفا أولمبياكوس اليوناني منذ 8 يوليو 2015 حتى 23 يونيو 2016 في 48 مباراة، فاز في 38 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات. قاد سيلفا أولمبياكوس للتتويج ببطولة الدوري موسم 2015/2016.

- قاد سيلفا هال سيتي منذ 5 يناير 2017 حتى 25 مايو 2017 في 22 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 11 مباراة.

- قاد سيلفا واتفورد منذ 27 مايو 2017 حتى 21 يناير 2018 في 26 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 13 مباراة.

- قاد سيلفا إيفرتون منذ 31 مايو 2018 حتى الآن في 39 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 15 مباراة.