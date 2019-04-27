رياضة | جدول مباريات اليوم 27 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم 27 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 27 أبريل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، وأيضا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 27 أبريل في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير vs وست هام .. في الساعة 1:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

واتفورد vs ولفرهامبتون .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد vs بلد الوليد .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

برشلونة vs ليفانتي .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

- الدوري الإيطالي

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روما vs كالياري .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

إنتر ميلان vs يوفنتوس .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند vs شالكة ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

- كأس فرنسا

باريس سان جيرمان vs رين ..في الساعة 9:05 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

- كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد vs النصر .. في الساعة 6:25 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية.

- دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي vs مازيمبي الكونغولي .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.