رياضة | رئيس الزمالك يهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رئيس مجلس إدارة الزمالك نادي الأهلي بسبب تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي قال إنه لا يجب تأجيل مباريات للقلعة البيضاء من أجل تكافؤ الفرص في الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أرفض تدخل محمد يوسف في شئون الزمالك فعندما تأجلت مباريات الأهلي لم يتحدث أحد منا عن الأمر وعندما أهان مذيع تونسي النادي الأهلي وأنا على الهاتف قمت بالرد فورًا".

وأضاف: "الأهلي خسر بخماسية وفضيحة أمام صن داونز ولم يتحدث أحد منا ولم نتدخل في أمر الفريق لذلك لا يجب أن يتحدثوا عن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي".

يوسف أوباما يحرج جروس

كشف رئيس نادي الزمالك عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق يرفض اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع خلال المباريات.

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وأضاف رئيس الزمالك يسجل كل الجلسات التي يعقدها مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتفادي الأكاذيب التي حدثت في عهد جيسوالدو فيريرا المدرب السابق بعد رحيله والذي روج لها في وسائل الإعلام.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه يسجل كل جلساته مع جروس من أجل التاريخ لأنه فيريرا افترى على الزمالك بالبطل عندما رحل عن تدريب الفريق.

وقال رئيس الزمالك: "لا أتدخل في تشكيل الزاملك فجروس عنيد ولا يستمع لأي رأي سواء مجلس الإدارة أو الجهاز المعاون له.. يوسف أوباما أبلغ جروس أنه لا يلعب في مركزه وأنه يرفض اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه".

ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي "الأحد" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع.