شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتفقد استعدادات أمم أفريقيا بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الجمعة، ستاد الإسماعيلية لمتابعة آخر أعمال التجديد والتطوير للملعب. Advertisements ويستعد ستاد الإسماعيلية لاحتضان مباريات المجموعة السادسة والأخيرة لمنافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة. رافق الوزير خلال الجولة محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية بجانب مسئولي الشركة الراعية للبطولة وإيهاب صلاح، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمد المرشدي مدير إدارة الإنشاءات وأحمد عبده من المديرية. وأثنى الدكتور أشرف صبحي على حجم أعمال التطوير، مطالبًا بضرورة سرعة الإنجاز في المهام المطلوبة من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل وظهور ستاد الإسماعيلية بشكل مثالي في البطولة التي تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل.

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