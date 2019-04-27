ذكريات الدوري تلهب قمة الاتحاد والنصر بكأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

للمرة الثانية يصطدم النصر بالاتحاد يوم السبت خلال الشهر الحالي (أبريل)، وما بين السبتين الموافقين 13 أبريل، و27 أبريل، اختلفت المنافسة والمناسبة، إلا أن السباق بين الفريقين لا يزال مستمرا، خاصة في مواجهة اليوم التي لا تقبل القسمة على اثنين، ولا ترضى إلا بتنصيب فائز ليتأهل إلى نهائي البطولة.

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ويتجدد الصراع بين الفريقين الجماهيريين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الـ7:25م بجدة ضمن الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تقابلا السبت قبل الماضي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في إطار الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفيها ألحق الاتحاد الهزيمة بالنصر 3-2 وأربك حساباته في الفوز بلقب الدوري بعد أن كان متصدرا، فيما قوى الاتحاد حظوظه في البقاء، لذلك يسعى النصر اليوم لرد اعتباره بإزاحة مضيفه من البطولة، بينما يتطلع الاتحاد المدعوم بالعدد الأكبر من الجمهور (70% من المدرجات) لتجديد فوزه والاستمرار في سكة المحافظة على لقبه.

حال الاتحاد

تحسن فني تصاعدي من مباراة لأخرى منذ تولي سييرا تدريبه

يطمح للمحافظة على اللقب وختم موسمه ببطولة يصالح بها جماهيره

يعيش حالة معنوية جيدة بعد ابتعاده نسبيا عن خطر الهبوط لدوري الأولى

يعتمد على استغلال سرعة فهد المولد ورومارينهو في الهجمات المرتدة

يركز على تمريرات فيلانويفا الحاسمة خلف دفاع النصر

سيعمل على مراقبة هداف النصر والدوري عبدالرزاق حمدالله

يريد تأكيد تفوقه الأخير في الدوري بفوز آخر

حال النصر