شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب يسافر إلى جنوب أفريقيا .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس المكسيكى خافيير اجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول السفر الى جنوب أفريقيا لحضور بطولة كوسافا التى ستقام الشهر المقبل لمراقبة منتخب زيمبابوى خلال منافسات الحدث الذى يقام سنويًا تحت إشراف اتحاد دول الكوسافا الافريقي. ويأمل خافيير اجيرى فى تكوين رؤية كاملة عن المنتخب الزيمبابوى طرف مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة أمام الفراعنة المقرر لها 21 يونيو وذلك لعدم اكتمال المعلومات التى طلبها المدير الفنى عن نقاط القوة والضعف فى الفريق. ويشارك عدد من المنتخبات الأفريقية فى البطولة على رأسها جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا وزامبيا وغيرها من المنتخبات الأخرى.

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