شكرا لقرائتكم الأهلى يتفاوض مع صالح جمعة لتمديد عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو الأهلى رحلة التفاوض مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق لتمديد وتعديل عقده لمدة 3 سنوات قادمة خاصة بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي وظهوره بشكل جيد مع الفريق الأحمر، منذ حصوله على فرصة المشاركة فى بطولة الدوري العام .

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن عقد صالح جمعة مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادي والرحيل مجاناً عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة>

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وأكد المصدر أن سياسة إدارة الأهلى حالياً هى الحفاظ على عناصر الفريق الهامة وهو ما ظهر فى تمديد عقود عدد من اللاعبين تنتهى عقودهم أيضاً بنهاية الموسم المقبل، منهم التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

من جانبه ، أبدى صالح جمعة مرونة كبيرة فى ملف تمديد عقده مع الفريق الأحمر، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو الحفاظ على مقعده الأساسي فى تشكيل الأهلى، وتحقيق عدداً من البطولات مع الأهلى سواء على المستوى المحلي أو القاري.