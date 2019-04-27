شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الدراويش المعاون يبدأ عمله بتحفيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى المعاون الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين ، بحثاً عن استنفار جهودهم واعادة الثقة لديهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد. كما تطرق الاجتماع لازالة الضغوط من على اللاعبين مع وضع حلول سريع لما عانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة. Advertisements ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام حرس الحدود يوم الثلاثاء القادم لحساب الأسبوع الــ31 بمسابقة الدورى المحلى. يذكر أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد عين جهاز معاون جديد ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا بجانب صبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

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