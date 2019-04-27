شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بلعب بطولتي السوبر المصري فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لن يتم إلغاء مباراة السوبر المصري للموسم المنقضي 2017 – 2018 التى تجمع الأهلي بطل الدوري و الزمالك بطل كأس مصر عن النسخة الماضية بسبب الجماهيرية الكبيرة للفريقين والقيمة التسويقية من وراء المباراة. أضاف المصدر أن هناك اقتراح بإقامة بطولتي السوبر المصري فى أسبوع واحد حال فوز الأهلى والزمالك بالدوري وكأس مصر للموسم الحالي أيضاً على أن يتم خوض المباراتين فى شهر أغسطس المقبل وتحديداً الأسبوع الأول أما فى حالة كان طرفي السوبر المصري للموسم الحالي 2019 غير الأهلي أو الزمالك فسيتم إقامة السوبر على مرتين الأول فى أغسطس بالنسبة للموسم الماضي و السوبر الثاني فى منتصف الموسم المقبل.

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