فيديو..تعليق مثير من عمرو أديب حول فرص الزمالك للفوز بالدوري

اعداد محمد بشاري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي الزمالك، يحتاج لمعجزة، حتى يستطيع الفوز بالدوري المصري.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أمس الجمعة، "أنا كزملكاوي بقيت محتاج معجزة عشان أشعر بالفرحة.. الزمالك ممكن ياخد الدوري، وماتش المصري حطنا في وضع سيئ جدا، وللأسف زي كل سنة بنكون متقدمين كتير وفجأة نخسر كل حاجة في وقت واحد".

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وتابع: "أنا شايف أن السنة الجاية لو في فرص خصخصة لفرق أخرى يبقى ليه لأ"، مستكملا: "أنا ماكنتش مصدق أن نادي بيراميدز، هيحقق نجاح كبير، ودلوقتي بقى شيء عظيم وطالع في الأربعة الأوائل.. بقى في أشياء غير واضحة".

وأضاف أديب : "ربنا يكرم وليد أزارو ويفضل يضيع هدف أمام المرمى، ونفس الحال مع عمر خربين في بيراميدز".