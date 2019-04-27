ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ، و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت بالملعب الزجاجي بمنطقة المارينا بالجونة بمدينة الغردقة .

وفاز علي فرج المصنف الأول عالميا لاعب وادي دجلة على كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع بنتيجة (3-0).كما فازت اللاعبة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة على اللاعبة نورهان جوهر والمصنفة السابعة عالم بنتيجة(3-1).

وأكد محافظ البحر الأحمر أن

الرياضة هي عنصر فعال في تنشيط السياحة بالبحر الاحمر وانه سعيد باقامة هذه البطولة للمرة الثامنة في محافظة البحر الاحمر ،

مضيفاً بان المحافظة علي استعداد تام لاستقبال العديد من البطولات الرياضية الشاطئية الدولية والعربية والمحلية وغيرها .

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ومن جانب اخر أكد وزير الرياضة أهمية استضافة مصر لبطولة الجونة الدولية للإسكواش التى تعد واحدة من المحطات المهمة التى يشارك بها اللاعبون متصدرو التصنيف العالمى من مختلف دول العالم؛ للحصول على عدد من النقاط تحدد

ترتيبهم على مستوى العالم، لافتا إلى الدور الذى تلعبه البطولة فى تنشيط السياحة الخارجية لمصر

وقد شارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمي، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.

الجدير بالذكر إنه ستعقد بطولة موازية يشارك فيها عدد كبير من نجوم الإسكواش السابقين ممن لديهم جمهور كبير من محبي اللعبة، وسيشارك بها لاعب الإسكواش السابق عمرو منسي منظم البطولة وأحد أهم 40 لاعبا علي مستوي العالم حضر نهائي البطولتين بالجونة ، كل عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ومجموعة من رعاة البطولة و مشجعي لعبة الإسكواش.