رياضة | 3 أرقام تضع محمد صلاح في كتب تاريخ ليفربول

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انفرد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بصدارة قائمة هدافي البريميرليج خلال مواجهة هيدير سيفلد في الجولة السادسة والثلاثين بالدوري.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 46 من زمن الشوط الأول ثم سجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه ليرفع رصيده التهديفي للهدف رقم 21 وينفرد بصدارة هدافي البطولة.

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وتفوق محمد صلاح صاحب الـ21 هدف على زميله ساديو ماني وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وأوباميانج مهاجم أرسنال وهم يملكون 20 هدف في الوصافة.

كما اشارت شبكة سكواكا للاحصائيات، أن محمد صلاح سجل هدفه رقم 68 في أول 100 مباراة مع ليفربول وهو نفس الإنجاز الذي حقق روجر هانت وسام بوليد.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يحرز 20 هدفًا في الدوري الممتاز في موسمه الثاني على التوالي بعد روبي فاولر في موسم (1994-1995 و1995-1996) ولويس سواريز في موسم (2012-13 و 2013-14).