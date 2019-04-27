الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم السبت مواجهات هامة ومثيرة في الدويات العربية والعالمية ،ويلتقي النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين ، فيما يلعب برشلونة مع ليفانتي لحسم لقب الدوري الاسباني،ويواجه يوفنتوس انترميلان .وعلى الجانب الاخر يواجه توتنهام فريق وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي. وفيما يلي أبرز المباريات اليوم السبت 27 أبريل: دوري أبطال أفريقيا 2019

19:00 الترجي الرياضي – تونس ضد مازيمبي – جمهورية الكونجو نصف النهائي الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019

14:30 توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد 17:00 ساوثهامتون ضد بورنموث 17:00 كريستال بالاس ضد إيفرتون 17:00 واتفورد ضد وولفرهامبتون 17:00 فولهام ضد كارديف سيتي 19:30 برايتون ضد نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني الدرجة الأولى 14:00 أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس Advertisements 17:15 أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد 19:30 ليجانيس ضد سيلتا فيغو 21:45 برشلونة ضد ليفانتي الأسبوع: 35 الدوري الإيطالي الدرجة A 16:00 بولونيا ضد إمبولي 19:00 روما ضد كالياري 21:30 انتر ميلان ضد يوفنتوس وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

https://www.alweeam.com.sa/587792 مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنترميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

https://www.alweeam.com.sa/587790 مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/587787 مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر في كأس خادم الحرمين للأبطال

https://www.alweeam.com.sa/587786

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