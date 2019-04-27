شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتالين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعدما سجل هدفين، الجمعة، في مرمى هدرسفيلد في اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بخماسية أصبح نجم منتخب مصر محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ «الريدز» الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتالين.

وجاء هدف صلاح الأول في الدقيقة 46، قبل أن يسجل الثاني في الدقيقة 83، ليتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إن صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل حاجز الـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسمين متتاليين، بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996)، ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).