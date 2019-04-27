الارشيف / اخبار الرياضه

محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتالين

0 نشر
أ.ش.أ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتالين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

بعدما سجل هدفين، الجمعة، في مرمى هدرسفيلد في اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بخماسية أصبح نجم منتخب مصر محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ «الريدز» الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتالين.

وجاء هدف صلاح الأول في الدقيقة 46، قبل أن يسجل الثاني في الدقيقة 83، ليتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إن صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل حاجز الـ20 هدفا في بموسمين متتاليين، بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996)، ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين متتالين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا