شكرا لقرائتكم خبر عن ثيم يضرب موعدًا ناريًا مع نادال بنصف نهائي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكمل النمساوي دومينيك ثيم، عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة برشلونة فئة 500 نقطة، بعد تغلبه على الأرجنتيني جيدو بيلا بمجموعتين دون رد بواقع (7-5)، و(6-2).

ويضرب بالتالي ثيم، موعدًا في نصف النهائي مع الإسباني رافاييل نادال، في تكرار لنهائي نسخة 2017، وحينها فاز النجم الإسباني بمجموعتين دون رد بواقع (6-4)، و(6-1).

ورغم عدم خسارة نادال من قبل بنصف نهائي بطولة برشلونة، إلا أن ثيم يعد اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز على نادال على الملاعب الترابية، في آخر موسمين.