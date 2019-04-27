شكرا لقرائتكم خبر عن ثيم يضرب موعدًا ناريًا مع نادال بنصف نهائي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكمل النمساوي دومينيك ثيم، عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة برشلونة فئة 500 نقطة، بعد تغلبه على الأرجنتيني جيدو بيلا بمجموعتين دون رد بواقع (7-5)، و(6-2).
ويضرب بالتالي ثيم، موعدًا في نصف النهائي مع الإسباني رافاييل نادال، في تكرار لنهائي نسخة 2017، وحينها فاز النجم الإسباني بمجموعتين دون رد بواقع (6-4)، و(6-1).
ورغم عدم خسارة نادال من قبل بنصف نهائي بطولة برشلونة، إلا أن ثيم يعد اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز على نادال على الملاعب الترابية، في آخر موسمين.
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