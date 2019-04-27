شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يتعافى من إصابته ويشارك فى تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، اليوم السبت المشاركة تدريجياً فى التدريبات الجماعية، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من غدٍ السبت.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الجمعة بعد الفوز على المصرى أمس الاول فى الدورى الممتاز.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم، السبت، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.