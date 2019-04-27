شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم الساحلي .. الأبيض يختتم تدريباته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى فيها الأبيض لاستعادة الانتصارات بعد خسارته مؤخرا بهدف دون رد أمام بيراميدز بالدورى الممتاز مما أدى إلى فقدان الصدارة لصالح الأخير الذى يحتل المركز الأول بـ63 نقطة وخلفه الأهلى بـ61 نقطة وأصبح الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة ولكن مازال للقطبين مباراتين مؤجلتين وحرص جهاز الأبيض ومجلس إدارة النادى على غلق الملف المحلى بشكل تام من أجل التركيز فى موقعة الغد أمام بطل تونس لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل موقعة الإياب التى ستجمع الفريقان بسوسة بتونس يوم 5 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عقب المران عن قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكرا مغلقا فى برج العرب استعدادا للمباراة حيث سيتوجه الفريق بعد التدريبات مباشرة إلى الإسكندرية لدخول المعسكر المغلق.