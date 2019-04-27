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جروس يعقد مؤتمرا اليوم فى ملعب برج العرب استعدادا لموقعة النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة من مساء اليوم فى ملعب برج العرب، للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلى التونسى، المقرر لها غدا الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

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ويعقد الفرنسى روجيه لومير المدير الفنى للنجم الساحلى مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف بعد المؤتمر الخاص بمدرب الزمالك للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين ثم يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير عقب مؤتمر مديره الفنى مباشرة.

 

فيما من المقرر أن يلتقى الفريقان يوم 5 مايو القادم فى تونس، فى إياب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك لتحديد المتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية.

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