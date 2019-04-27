شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعقد مؤتمرا اليوم فى ملعب برج العرب استعدادا لموقعة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة من مساء اليوم فى ملعب برج العرب، للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلى التونسى، المقرر لها غدا الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

ويعقد الفرنسى روجيه لومير المدير الفنى للنجم الساحلى مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف بعد المؤتمر الخاص بمدرب الزمالك للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين ثم يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير عقب مؤتمر مديره الفنى مباشرة.

فيما من المقرر أن يلتقى الفريقان يوم 5 مايو القادم فى تونس، فى إياب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك لتحديد المتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية.