شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يبدأ المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، اليوم السبت المشاركة تدريجياً فى التدريبات الجماعية، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم السبت.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الجمعة بعد الفوز على المصرى أمس الاول فى الدورى الممتاز.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم، السبت، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.