شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يتحدى الجزيرة فى ثانى مباريات نهائى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم ثانى منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة best of 5، بين فريقى الزمالك والجزيرة.

وكان الزمالك قد فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85، ووفقا لنظام البطولة فيلتقى الزمالك مع الجزيرة 5 مرات، حالة الفوز فى أول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات، وحالة الفوز فى لقائين فقط، يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة وخامسة حالة التعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة بين الفريقين .

ومن المقرر أن تقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى.