شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يتحدى الجزيرة فى ثانى مباريات نهائى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم ثانى منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة best of 5، بين فريقى الزمالك والجزيرة.
وكان الزمالك قد فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85، ووفقا لنظام البطولة فيلتقى الزمالك مع الجزيرة 5 مرات، حالة الفوز فى أول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات، وحالة الفوز فى لقائين فقط، يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة وخامسة حالة التعادل فى عدد مرات الفوز والخسارة بين الفريقين .
ومن المقرر أن تقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى.
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