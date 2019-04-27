التميز “اليوم” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ليفربول في الصدارة مجدداً وصلاح يحصل علي...

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نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد مباريات الإسبوع 36 وفوز ليفربول اليوم علي فريق هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ليصل للنقطة 91، ويستعيد الصدارة من جديد من فريق مانشيشتر سيتي، ويتقدم علية بفارق نقطين في إنتظار مباريات السيتي القادمة، ونحن سنواصل لعبة الكراسي الموسيقية لنهاية الدوري بين فريقي الريدز والسيتي، وكان مانشيستر سيتي قد فاز علي مانشيستر يونايتد بهدفين دون رد، ويصل للنقطة 89 ويرجع مرة أخرى إلي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي.
ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وفريق تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد67 نقطة، ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 64 نقطة، ونعرض عليكم متابعينا الجدول الخاص بترتيب الدوري الإنجليزي، وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز الريدز بخماسية
قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
- محمد صلاح لاعب ليفربول21
- ساديو ماني لاعب ليفربول 19 هدف
- أوباميانج لاعب أرسنال 19 هدف
- سيرجيو أجويرولاعب السيتي19
- هاري كين لاعب توتنهام 17 هد
- رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف
- إدين هازارد لاعب تشيلسي 16 هدف
- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 15 هدف
- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد 13 هدف
- لاكازيت لاعب أرسنال 13 هدف
ونحن معكم من خلال موقعنا، لنقدم كل جديد ومميز لعشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم وجمهورها المميز العريق، ومتابعة دورية للمستجدات علي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي المتميز، بعد حالة الصراع الشرس للحصول علي اللقب الذي حير الجميع في عدم معرفة من هو صاحب اللقب هذا الموسم.