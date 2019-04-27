كتب عمرو جاب الله
استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تمديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق عند عودته إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.
وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن الدولى التونسى لديه عروض خارجية للحصول على خدماته فى الموسم الجديد حيث أبدت بعض الأندية الخليجية رغبة فى ضمه قبل الإصابة التى لحقت به فى مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.
وفي هذا الشأن ، أوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مجلس الأبيض لن يناقش أية عروض خلال الوقت الحالى تخص أي...
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يُحصّن "ساسى" ضد الإغراءات الخارجية بتمديد عقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.