الزمالك يُحصّن "ساسى" ضد الإغراءات الخارجية بتمديد عقده

كتب عمرو جاب الله

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تمديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق عند عودته إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن الدولى التونسى لديه عروض خارجية للحصول على خدماته فى الموسم الجديد حيث أبدت بعض الأندية الخليجية رغبة فى ضمه قبل الإصابة التى لحقت به فى مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

وفي هذا الشأن ، أوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مجلس الأبيض لن يناقش أية عروض خلال الوقت الحالى تخص أي...