رياضة | تفاصيل حديث ميسي وفالفيردي مع لاعبي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حديث ميسي وفالفيردي مع لاعبي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي فريق برشلونة الإسباني الحصة التدريبية الأخيرة تحضيراً لمواجهة ليفانتي يوم غد السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب الفريق وميسي القائد حرصا على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين على أرضية ملعب التدريبات قبل انطلاقة المران.

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واشارت الصحيفة إلى أن جلسة فالفيردي وميسي كان الهدف منها حث اللاعبين على تحقيق الفوز يوم غد على ليفانتي وحصد بطولة الدوري أمام الجماهير في ملعب الكامب نو.

واكدت الصحيفة على أن التدريبات شهدت تواجد جميع اللاعبين باستثناء البرازيلي رافينيا والذي يعاني من إصابة ابعدته عن المشاركة مع الفريق.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة ثنائي فريق الشباب موسى واغي وايناكي بينا.