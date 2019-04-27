رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي 27 / 4 / 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي 27 / 4 / 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة وترتيبهم في بطولة الدوري بالإضافة إلى توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها.

مباراة برشلونة ضد ليفانتي

يتصدر برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 80 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 8 فيما خسر رفقاء ليونيل ميسي في مباراتين وسجل مهاجموا الفريق 85 هدف كأقوى خط هجوم وإستقبلت شباكهم 32 هدفاً.

Advertisements

في المقابل يحتل الضيف فريق نادي ليفانتي المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة حققها الفريق من 34 مباراة بالفوز في 9 لقاءات والتعادل في 10 فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في 15 مناسبة.

توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد ليفانتي على الهواء مباشرةً

تبدأ مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتي تجمع الفريقان ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة إلا ربع بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم السبت

تنقل مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتي تجمع الفريقان على ملعب الكامب نو عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الاسباني ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.