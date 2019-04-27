رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي على الهواء مباشرةً (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي على الهواء مباشرةً (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على ملعبه ووسط جمهوره فريق نادي مازيمبي الكونجولي في المباراة التي يستضيفها الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدخل حامل اللقب فريق نادي الترجي التونسي المباراة بمعنويات مرتفعة ويرغب اللاعبون في الخروج بنتيجة إيجابية قبل التوجه إلى الملعب الوطني في الكونجو لمواجهة مازيمبي المعروف عنه القوة الكبيرة على ملعبه بسبب أنصاره الذين يملئون جنبات ملعبه.

في المقابل يأتي الفريق الضيف إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابيه تساعده في مباراة الإياب على ملعبه حيث أنه سبق وأن أقصى في الدور ربع النهائي فريق نادي سيمبا التنزاني بعد التعادل ذهاباً خارج أرضه سلبياً بدون أهداف وفوزه على ملعبه بنتيجة 3-1.

وتبدأ مباراة الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينتيش +GMT وتنقل على القنوات التالية :-

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