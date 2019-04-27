رياضة | موعد مباراة الترجي ضد مازيمبي 27 / 4 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الترجي ضد مازيمبي 27 / 4 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي تاهل بها الفريقين إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

مباراة الترجي ضد مازيمبي

وكان الترجي قد تخطى في الدور ربع النهائي عقبة فريق نادي الرياضي القسنطيني الجزائري بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشهيد حملاوي قبل أن يكرر فوزه إياباً على ملعبه في رادس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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في المقابل نجح فريق نادي مازيمبي في إقصاء سيمبا التنزاني حيث تعادل الفريقان في الذهاب بالملعب الوطني في تنزانيا سلبياً بدون أهداف فيما إنتهت مباراة الإياب بفوز مازيمبي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب مازيمبي في الكونجو الديمقراطية.

توقيت متابعة مباراة الترجي ضد مازيمبي

تبدأ مباراة الترجي ضد مازيمبي والتي تجمع الفريقان لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد مازيمبي على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الترجي ضد مازيمبي والتي يحتضنها الملعب الأوليمبي برادس عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.