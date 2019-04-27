اونلاين | رابط TV بث مباشر موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس 27 / 4 / 2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط TV بث مباشر موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس 27 / 4 / 2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل اليوم فريق نادي يوفنتسو إلى ملعب سان سيرو " جيوزيبي مياتزا " لمواجهة فريق نادي إنتر ميلان في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز أرقام الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم ببثها على الهواء مباشرةً

مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس

وقبل اللقاء حسم يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل خمسة جولات من النهاية بعد أن وصل إلى النقطة رقم 87 حيث حقق الفوز في 28 مباراة وتعادل في 3 ولم يخسر سوى في مباراتين فقط.

في المقابل تمثل المباراة بالنسبة لفريق نادي إنتر ميلان عنق الزجاجة حيث يرغب الفريق في الحفاظ على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث جمع الفريق من 33 مباراة 61 نقطة بالفوز في 18 والتعادل في 7 وخسر أبناء سباليتي في 8 مواجهات.

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توقيت متابعة مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس اليوم السبت

تبدأ مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس على قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويعلق عليها الجزائري القدير الكابتن حفيظ دراجي.

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