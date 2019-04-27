اونلاين | Al Ittihad vs Al Nassr مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم 27-4-2019 في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر Al Ittihad vs Al Nassr في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 بث مباشر اليوم علي قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD1 تعليق فهد العتيبي , حيث يستضيف ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله معقل الاتحاد في جدة بالمملكة العربية السعودية مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع العميد فريق الاتحاد مع العالمي فريق النصر ف مباراة كبيرة منتظرة اليوم , المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة , حيث يستضيف فريق إتحاد جدة نظيره النصر، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي 2019، في اللقاء الذي يقام في جدة ، في حين كان فريق الهلال قد افتتح مباريات الدور أمام نظيره التعاون أمس الجمعة.

مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم - مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر

وقد نجح فريق النصر في حسم التأهل إلى الور نصف النهائي، على حساب نظيره الجيل، الذي غادر البطولة من الدور ربع النهائي على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، حيث تمكن العالمي من تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل، وضعته ضمن الأربع المنافسين على اللقب. على الجانب الآخر، تمكن فريق الاتحاد من حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة المنافسة على اللقب، بصعوبة بالغة والذي جاء على حساب فريق الباطن، الذي تمكن من التقدم بهدفين دون رد خارج ملعبه، قبل أن يتمكن العميد من تحويل التأخر إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وخلال تاريخ طويل للغاية لكلا الفريقين مع كرة القدم، وفي مواجهة كل منهما الآخر على مستوى البطولات السعودية، التقى كلا الفريقين خلال ثلاثة نسخ فقط من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، جاءت الأولى نسختين بنصف النهائي وتأهل النصر في كلاهما، فيما تأهل الاتحاد بنسخة وحيدة. ويسعى فريق النصر لمواصلة التأهل للنهائيات على حساب ذات المنافس، وتحقيق فوز جيد اليوم يمنحه التأهل ومعنويات رائعة قبل خوض النهائي، في حين يأمل الاتحاد في التأهل للنهائي على حساب النصر للمرة الأولى، والمنافسة على اللقب الذي يحمله لتسع مرات.