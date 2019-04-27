اونلاين | TV كأس الأمير محمد بن سلمان بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر مباشر

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يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله يوم الغد السبت 27 أبريل مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وتنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر في تمام الساعة 19:25 بتوقيت السعودية، ويتم نقل مباراة الاتحاد والنصر على قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس بصوت المعلقين فهد العتيبي ومشاري القرني وعيسى الحربين

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